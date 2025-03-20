اختتمت نقابة الصحفيين، اليوم، الموسم التدريبي الذي نظّمه مركز التدريب بالنقابة، خلال حفل شهد تكريم المدربين المشاركين في تقديم الدورات التدريبية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو مجلس النقابة حسين الزناتي، إلى جانب عدد من الصحفيين الذين استفادوا من الدورات التدريبية والمنح المقدمة.

وقام نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتسليم المدربين والمتدربين شهادات تقدير لاجتيازهم الدورات التدريبية.

ووجّه محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين للتدريب، الشكر لجميع المدربين المشاركين في الموسم التدريبي.

وقال، خلال حفل توزيع شهادات اجتياز الدورات، إن المدربين دعموا جهود مركز التدريب خلال الأشهر الماضية، خاصةً بعد المجهود الكبير الذي بذله مجلس النقابة لتطوير المركز وإعادة تأهيل الاستوديوهات.

كما وجّه الشكر لمستشار مركز التدريب للشؤون الرقمية، جمال غيطاس، لدوره في تحقيق نقلة نوعية في أداء المركز والدورات التدريبية، التي شملت مجالات الديسك والمراجعة، وصحافة البيانات، والبودكاست، والذكاء الاصطناعي، مما جعل المركز وجهة جاذبة ليس فقط لأعضاء الجمعية العمومية، ولكن أيضًا للصحفيين غير النقابيين، وطلاب الجامعات، وفئات أخرى.

وأضاف عبدالحفيظ أن مركز التدريب شهد أداءً متميزًا من مجلس النقابة والمدربين، وحتى الصحفيين الذين حرصوا على تطوير أدواتهم باستمرار، إدراكًا منهم لأهمية تنمية مهاراتهم.

وأكد أن المركز نجح خلال الأشهر الماضية في عقد بروتوكولات تعاون مع جامعات وأكاديميات وهيئات ومؤسسات مختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل بروتوكولات جديدة خلال الأشهر المقبلة والإعلان عنها.

وكرّمت النقابة المدربين المشاركين في الموسم التدريبي، بحضور عدد من الصحفيين الذين حصلوا على منح ودورات تدريبية متنوعة.

كما نظّم مركز التدريب بالنقابة، اليوم، حفل ختام الموسم التدريبي بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو مجلس النقابة حسين الزناتي.

وخلال الحفل، كرّمت النقابة المدربين الذين شاركوا في تقديم الدورات التدريبية، بحضور عدد من الصحفيين المستفيدين من البرامج التدريبية المختلفة.