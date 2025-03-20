نقيب الأطباء: دعم الأطباء يبدأ ببيئة عمل آمنة وقانون يحمي حقوقهم

شارك الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، في الاحتفالية التي نظّمتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د. أحمد السبكي، بمناسبة يوم الطبيب المصري، والتي جاءت تحت شعار "صحة رقمية لمستقبل أفضل".

كما شارك في الاحتفالية د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود. حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى جانب كبار الشخصيات والمسئولين من قطاعات الصحة المختلفة، والمتخصصين في الرعاية الصحية، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والمدني.

وخلال كلمته، أكد د. أسامة عبد الحي أن دعم الأطباء يبدأ ببيئة عمل آمنة وقانون يحمي حقوقهم، مشيرا إلى أن الطبيب المصري هو رمز الالتزام والتفاني، ويقوم بدور محوري في تعزيز المنظومة الصحية وخدمة المواطنين.

ووجّه الشكر لهيئة الرعاية الصحية على تنظيمها لهذه الاحتفالية، معربًا عن أمله في أن تحذو جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات حذوها، من خلال الاحتفاء بيوم الطبيب المصري تقديرًا لدور الأطباء ورسالتهم النبيلة.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن نقابة الأطباء قررت تأجيل احتفالها السنوي بيوم الطبيب إلى 10 مايو المقبل، وذلك عقب عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، حتى يتسنى مشاركة أكبر عدد من الأطباء في هذا الحدث الهام.

وشدّد د. أسامة عبد الحي على أن النقابة مستمرة في دعم الأطباء وحماية حقوقهم، مؤكّدًا أنها لن تدّخر جهدًا في المطالبة بتحسين أوضاعهم، بدءًا من تعديل التشريعات وضرورة إقرار قانون واضح للمسؤولية الطبية، يضمن بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجميع مقدمي الخدمات الصحية، ويحفظ حقوق المرضى في الوقت ذاته.

كما طالب بتعميم اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية على باقي الجهات الحكومية، نظرًا لما توفره من دخل أفضل للأطباء مرتبط بمؤشرات الأداء، وهو ما يعد نظامًا حديثًا يسهم في تحسين بيئة العمل للأطباء.

وأشاد نقيب الأطباء بالبيئة الآمنة للعمل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها من أقل المنشآت التي تتعرض لحوادث الاعتداءات، كما أنها تتبع نظم حوكمة وإدارة حديثة تُيسّر عمل الأطباء وتوفر لهم بيئة عمل أكثر استقرارًا.

وأكد أن نقابة الأطباء ماضية في تحمل مسئولياتها تجاه الأطباء، من خلال الدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين بيئة العمل، إضافةً إلى تقديم الأنشطة العلمية والتدريبية والتعليمية، فضلًا عن الأنشطة الاجتماعية التي تخدم الأطباء وأسرهم.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، أن الأطباء المصريين هم صمام أمان الأمن القومي الصحي، ويحظون بتقدير دائم من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورهم الحيوي في حماية صحة المواطنين، مشيدًا بتفانيهم خلال جائحة كورونا كنموذج للوطنية والإنسانية.

وذكر أن مصر أنجبت للعالم نخبة من علماء ورواد مهنة الطب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تفخر بالمستوى المهني والأخلاقي للطبيب المصري داخل البلاد وخارجها، وأن الدولة مستمرة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا واسعًا بتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر دعم الكوادر الطبية والاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام المؤتمر، شارك د. أسامة عبد الحي إلى جانب الدكتور أحمد السبكي في تكريم عدد من رموز القطاع الطبي، حيث تم منح شهادات تقدير لعدد من الشخصيات الطبية البارزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.