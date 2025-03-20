تشييع جثمان طفل سقط عليه سقف غرفة بالدقهلية

شيّع المئات من أهالي مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية جثمان الطفل محمد أحمد رجب (7 سنوات) من المسجد الكبير بعزبة الربعمائة 2، وتم دفنه في مقابر الشيخ أحمد، وذلك بعد وفاته اليوم إثر سقوط سقف غرفة أثناء تلقيه درسًا خصوصيًا، ما أدى أيضًا إلى إصابة 17 طالبًا بالمرحلة الابتدائية في إحدى قرى بني عبيد.

وكان مستشفى بني عبيد التخصصي قد استقبل حالة وفاة نتيجة إصابات بالغة في الحوض ونزيف حاد، إلى جانب إصابة 17 طفلًا آخرين، إثر انهيار سقف غرفة عليهم أثناء تلقيهم الدرس.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد بسقوط سقف غرفة منزل أثناء وجود عدد من التلاميذ داخله بقرية سمعان.

وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، حيث تبين بالفحص سقوط سقف غرفة بأحد المنازل بقرية عزبة سمعان، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.