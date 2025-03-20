 رونالدو يقود تشكيل البرتغال في مباراة الدنمارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رونالدو يقود تشكيل البرتغال في مباراة الدنمارك

الشروق
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 9:07 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 9:07 م

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام الدنمارك، في ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب البرتغال مضيفه الدنمارك في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الخميس، على ملعب باركن في كوبنهاجن، لحساب ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز - ريناتو فيجا - روبن دياز - ديوجو دالوت

خط الوسط: جواو نيفيز - برونو فيرنانديز - فيتينا

خط الهجوم: رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو - بيدرو نيتو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال كلًا من: خوسيه سا - روي سيلفا - نيلسون سيميدو - فرانسيسكو ترينكاو - روبن نيفيز - جيوفاني كيندا - جونسالو إيناسيو - ديوجو جوتا - جواو فيليكس - برناردو سيلفا - جواو بالينيا - أنطونيو سيلفا.


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