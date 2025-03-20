 أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي واسع بالطائرات المسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي واسع بالطائرات المسيرة


نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 7:09 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 7:09 ص

شنت القوات الروسية هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أوكرانيا مساء الأربعاء، وفقا لما أعلنته كييف.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الطائرات المسيرة القتالية الروسية دخلت المجال الجوي الأوكراني من عدة اتجاهات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في النصف الشرقي من البلاد.

وبحسب إدارة منطقة خاركيف، أسقطت الطائرات الروسية نحو 20 قنبلة انزلاقية على مدينة كوبيانسك الواقعة على الخطوط الأمامية في الشرق، ما أسفر عن مقتل رجل، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، بما في ذلك مبان مدنية.

ووقعت هذه الهجمات رغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الجانبين بالموافقة على وقف إطلاق نار محدود.


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