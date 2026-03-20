شهدت ساحة مسجد العارف بالله الشيخ أبو الحجاج بمدينة الأقصر، أجواء روحانية مميزة خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك 1447 هـ وسط حضور كثيف من المواطنين، في مشهد عكس بهجة العيد وروح التآخي بين أبناء المحافظة.

وجاءت صلاة العيد حاملة مظهرًا لافتًا، حيث حرصت مديرية الأوقاف في الأقصر على إطلاق مبادرة إنسانية مميزة، تمثلت في تخصيص مترجم لغة إشارة لنقل خطبة العيد إلى فئة الصم والبكم، في خطوة تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الشعائر الدينية.

وقال الشيخ الطيب محمد حسان، وكيل مديرية الأوقاف في الأقصر، إن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، حيث تم تكليف مترجم متخصص لنقل خطبة العيد بلغة الإشارة، بما يضمن مشاركة الصم والبكم في أجواء العيد وفهم مضامين الخطبة الدينية.

وأضاف حسان، لـ"الشروق" أن المبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة من فئة الصم والبكم، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة، مؤكدين أنها ساعدتهم على التفاعل مع خطبة العيد والشعور بالاندماج الكامل مع باقي المصلين.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبد الجواد أمين، مترجم لغة الإشارة في خطبة العيد اليوم، لـ"الشروق" أن المبادرة نجحت في إيصال رسالة إيجابية تؤكد أن المجتمع لا يستثني أحدًا، وأن دور المؤسسات الدينية يمتد ليشمل جميع الفئات دون تمييز، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يُحتذى به في دعم وتمكين ذوي الهمم.

واستطرد أمين، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، وتوفير الخدمات التي تضمن مشاركتهم الفعالة في المناسبات الدينية والاجتماعية.