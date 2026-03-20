الشرع يوقع مرسوما بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والمشترك بنسبة 50%

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بزيادة أجور ورواتب العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك، بنسبة 50%.

وينص المرسوم، على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

ووفق للمرسوم، لا تسري الزيادة على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.

وأشار القرار إلى زيادة الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، ليصبح 12,560 ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً.