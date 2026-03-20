أهالي الأقصر يبدأون احتفالاتهم بعيد الفطر في محيط ساحة أبو الحجاج بتواشيح وابتهالات ثم أغانٍ شعبية

بدأ أهالي الأقصر احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك عقب أداء صلاة العيد، بالتجمع في محيط ميدان مسجد العارف بالله الشيخ أبو الحجاج الأقصري، حيث انطلقت الأجواء الروحانية بالتواشيح الدينية والابتهالات التي أضفت طابعًا إيمانيًا مميزًا على أولى لحظات الاحتفال.

وتفاعل الحضور مع فقرات الابتهالات التي صدحت بها الأصوات المميزة، وسط أجواء من الخشوع والفرحة، قبل أن تتحول الأجواء تدريجيًا إلى طابع احتفالي شعبي، مع انطلاق الأغاني التراثية والأغاني المرتبطة بالعيد، التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الزمن الجميل، وخلقت حالة من البهجة بين الحضور.

وشهدت المنطقة توافدًا كبيرًا من الأهالي والأسر، الذين حرصوا على مشاركة هذه الأجواء المميزة، والتقاط الصور، وتبادل التهاني، في مشهد يعكس تمسك أهالي الأقصر بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، وحرصهم على إحياء الطقوس التراثية التي تميز احتفالات العيد في المحافظة.