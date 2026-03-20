آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 19 ساحة بشمال سيناء

أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر في 19 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف بمراكز محافظة شمال سيناء، وكذلك المساجد، حيث تزينت مداخل الساحات، وقام المتطوعون بتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال.

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنه تم تخصيص 5 ساحات بمركز العريش، و11 ساحة بمناطق بئر العبد ورمانة، بالإضافة إلى ساحة واحدة في كل من الشيخ زويد والحسنة ونخل، وتم تكليف الخطباء الأساسيين والاحتياطيين في الساحات والمساجد.

جاء ذلك فيما شدد خطباء الساحات والمساجد على أهمية نعمة الأمان والاستقرار في عموم جمهورية مصر العربية، ورفعوا الدعوات لله بالحفاظ على سلامة البلاد والعباد، مطالبين المواطنين بالاقتداء بالسيرة النبوية، والحرص على إعلاء الأخلاق الحميدة، وصلة الرحم، والتكافل الاجتماعي.

وتبادل الأهالي التهاني بعيد الفطر، فيما توافدوا على الدواوين العائلية، وأبدوا مظاهر الفرحة بالعيد بالملابس التقليدية في البادية.

من جهتها، رفعت مديرية الصحة بشمال سيناء حالة الاستعداد التام لاستقبال عيد الفطر المبارك في كافة المواقع الطبية، حيث استعد مرفق إسعاف شمال سيناء لتأمين صلاة العيد، وتم الدفع بعدد 19 سيارة إسعاف لتغطية المساجد والساحات والمنتزهات وحدائق الصلاة في مختلف أنحاء المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة للمواطنين خلال الصلاة والاحتفالات.

كما تم إعلان حالة الطوارئ في أقسام الاستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومنع الإجازات، والوقوف على كفاءة الخدمات من خلال لجان المتابعة.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والأفران طوال أيام عيد الفطر، وكذلك التأكيد على توافر السلع بكافة المنافذ والأسواق.

ومن جانبه، أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن برنامجه خلال أيام العيد، حيث سيقضي أول أيام العيد وسط الأهالي في ريسان عنيزة بوسط سيناء، وفي ثاني يوم سيتم فتح أبواب الديوان العام لاستقبال المهنئين، وفي ثالث يوم سيجري جولة في الأماكن الحدودية لتقديم التهنئة للأهالي.