وزير الخارجية الباكستاني يؤكد ضرورة تيسير السفر بين بلاده والإمارات

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال اجتماع عقده مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل السفر بين البلدين، حسبما أوردت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الثلاثاء.

وكرر الطرفان رغبتهما في تعزيز العلاقات بين باكستان والإمارات، كما استعرضا جميع جوانب العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة بينها التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والقوى العاملة، حسبما أوردت صحيفة (دون) الباكستانية.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أثار قريشي مسألة القيود المفروضة على التأشيرات للباكستانيين خلال اجتماعه مع وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، حظرت الإمارات تأشيرات العمل للمواطنين الباكستانيين، ورغم أنه تم فرض الحظر إلى جانب فرض قيود مماثلة على عدد من الدول المسلمة، تأثرت باكستان بشكل خاص نظرًا لاعتمادها على التحويلات المالية من الإمارات بشكل كبير.