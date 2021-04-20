إبراهيم حجازي شاهد عيان على الحرب في برنامج المواجهة

يحل الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ضيفًا على برنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، اليوم الثلاثاء، على قناة إكسترا نيوز.

ويتحدث "حجازي"، خلال اللقاء، كشاهد عيان على بطولات رجال القوات المسلحة خلال ملحمة العبور؛ وكيف نستعيد روح العاشر من رمضان في معركة البناء والتنمية خلال المرحلة الحالية.

ويتطرق إلى أهم القضايا والملفات التي فجّرها خلال مسيرته الصحفية والإعلامية؛ وأهم انفراداته في جريدة الأهرام؛ فضلًا عن بعض الحكايات الأسرية ومنها قصة زواجه من ابنة أستاذه الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي.

يذكر أن برنامج "المواجهة" يرأس تحريره الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد؛ ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء، في تمام الساعة 12 منتصف الليل خلال شهر رمضان، عبر قناة إكسترا نيوز.