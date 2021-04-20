 إيران تعلن استمرار المحادثات النووية رغم التحديات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تعلن استمرار المحادثات النووية رغم التحديات

علم إيران
علم إيران
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8:50 م

قال عباس عراقجى كبير المفاوضين الإيرانيين فى محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووى الإيرانى إن المحادثات النووية مستمرة رغم التحديات وإن إيران ستنسحب إذا كانت المحادثات "ستهدر الوقت"، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، عقب اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق إيران في فيينا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن الأطراف ناقشت القضايا الفنية والمسودات المبكرة وكيفية دفع المحادثات قدما.

ومن ناحيته قال المبعوث الروسي في تغريدة عبر موقع تويتر إن الوفود ستعود إلى العواصم للتشاور، ثم تجتمع مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

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