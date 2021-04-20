تقارير: تشيلسي وسيتي يقرران الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

يبدو أن مخطط بطولة السوبر الأوروبي، لن يكتمل بالفرق 12 التي عزمت على إنشاء البطولة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجهيز تشيلسي والسيتي لبيان الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وتجمع حوالي 1000 مشجع خارج ملعب تشيلسي في ستامفورد بريدج قبل مباراتهم ضد برايتون يوم الثلاثاء للاحتجاج على بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه من الواضح أن شيئًا ما تغير، اليوم الثلاثاء، مع ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي، سواء كان رد فعل عنيفًا، أو إدانة عالمية ، أو ضغطًا سياسيا، أو ما إذا كان للاعبين رأي آخر.

وكان تشيلسي وسيتي جزءًا من الأندية الستة الكبرى في إنجلترا إلى جانب أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام، الذين وافقوا على الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن 12 ناديًا أوروبيًا قد أعلنوا عن نيتهم ​​تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي رفضه الفيفا والاتحاد الأوروبي وجميع الاتحاد المحلية للدول الأوروبية.