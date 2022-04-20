 نيقولا معوض يُشارك في مهرجان كان السينمائي بفيلم Three Thousand Years of Longing - بوابة الشروق
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نيقولا معوض يُشارك في مهرجان كان السينمائي بفيلم Three Thousand Years of Longing


نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 7:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 7:02 م

يشارك نيقولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، الفيلم من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر.

وقد انتهى نيقولا من تصوير فيلم الرعب جدران للمخرج محمد بركة، وينتظر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال هذا العام، كما حقق فيلمه الأخير ماكو نجاحًا سينمائيًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد، كما تجاوزت إيراداته الـ ١٧ مليون جنيه مصري، ويعتبر الفيلم أولى بطولات نيقولا معوض في السينما المصرية.

ويشارك نيقولا معوض في بطولة فيلم جدران النجوم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

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