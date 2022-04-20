ضبط 270 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مكتبة بالخصوص

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إلى قيام شخصين -أحدهما المدير المسئول عن مكتبة خردوات كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص- بمزاولة نشاط إجرامى بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية المهربة جمركياً والمحظور استيرادها أو تداولها بالأسواق لطرحها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة والمخزن الملحق بها أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية بلغت 270 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.