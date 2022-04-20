«طلاب من أجل مصر» بجامعة طنطا تنظم إفطارا جماعيا لـ200 طالب

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة طنطا، اليوم، إفطاراً جماعياً لـ200 طالباً وطالبة من طلاب الجامعة، في إطار إحتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي، برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى وكوك منسق أسرة «طلاب من أجل مصر» ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور حمدي شعبان، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى أبو عمرو عميد كلية الحقوق، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومنسقو أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، وأعضاء مجلس اتحاد الطلاب، وتضمن حفل الإفطار فقرات إنشاد وفقرات غنائية لأجواء شهر رمضان.

وأشاد الدكتور محمود ذكي بأسرة «طلاب من أجل مصر»، لمشاركتهم الفعالة في إعداد وتنظيم حفل الإفطار الجماعي لزملائهم الطلاب، مؤكداً حرصه على تقديم الدعم لأعضاء الأسرة لإتمام عملهم الخيري، تزامناً مع أيام الشهر الفضيل، وكذلك تنمية روح العمل الخدمي الجماعي وتنمية روح التعاون الطلابي، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية وضرورة المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات التى تساهم فى تعزيز أواصر العلاقة بين طلاب الجامعة.

وفى كلمته، قال الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، إن أسرة «طلاب من أجل مصر» مجال خصب لإفراز القيادات الوطنية التي تعمل في سبيل خدمة الوطن، بينما أشاد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بأنشطة الأسرة داخل الجامعة، مؤكداً أن الجامعة وقياداتها تعمل دائماً لصالح خدمة الطلاب.

وأعرب الدكتور مجدي وكوك، منسق أسرة «طلاب من أجل مصر» ومنسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، عن سعادته بتنظيم حفل الإفطار الجماعى والذى يزيد انتماء وحب الشباب لجامعتهم ووطنهم بما يدفعهم لمشاركتهم في خطة التنمية المستدامة.