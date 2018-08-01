قال عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني "وي فنج خه"، إن بلاده تأمل في إقامة علاقات سليمة ومستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصين ستدافع عن مصالحها وكرامتها الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي لويد أوستن، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن قضايا مثل الأمن البحري والجوي، والوضع في أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الصيني أنه يتعين على بكين وواشنطن تطبيق التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين على نحو جاد، مشيرا إلى ضرورة تدعيم الثقة المتبادلة بين جيشي البلدين، وتعزيز الحوار والتبادلات، وإدارة المخاطر والأزمات، وإجراء تعاون عملي، لضمان تنمية طبيعية وسليمة للعلاقات الثنائية بين الجيشين.

وأوضح أنه إذا لم تُعالج مسألة تايوان على نحو مناسب، فسيكون لذلك تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستعزز التبادلات العسكرية والتعاون مع الصين بطريقة صادقة ومنفتحة، مؤكدا التزام بلاده بمبدأ صين واحدة.

وأشار إلى أنه ينبغي على الجانبين إدارة المنافسة والمخاطر بطريقة عقلانية، والتعامل مع الصعوبات التي تواجه الجيشين على نحو مناسب.