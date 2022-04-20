سفير مصر في باكو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان

قدم السفير هشام ناجي، سفير جمهورية مصر العربية في باكو، يوم 19 أبريل الجاري، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من فرص التعاون، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى قطاع البترول والطاقة والصناعات الدوائية، فضلاً عن التعاون في مجال الانشاءات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم التطرق كذلك إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأحاط السفير المصري الرئيس الأذربيجاني، بترتيبات الإعداد لاستضافة ورئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27».

من جانبه، رحب الرئيس الأذربيجاني بالسفير المصري الجديد، مُثمنًا العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وأذربيجان وشعبيهما، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يصب ويدعم مصالح البلدين الصديقين.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، خلال الفترة المقبلة، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستثمار الزخم الناتج عن انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية الاذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومنتدي رجال الأعمال في باكو فبراير الماضي.