وزيرة الهجرة تستقبل المصريين المشاركين في دعم الجالية خلال الأزمة الروسية - الأوكرانية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل من إسلام العشيري، المصري الذي ساهم إنقاذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث في أوكرانيا، ومحمد النجار ومريم أحمد فتحي ودعاء محمد ورباب سلومة من شباب المصريين بأوكرانيا المشاركين في دعم ومساعدة الطلاب والجالية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وإخراجهم من الأماكن غير الآمنة.

وثمنّت مكرم، ما قام به الشباب المصري من شجاعة لإنقاذ العشرات، والخروج بهم إلى الحدود الآمنة، برغم المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا على مدى نحو شهر كامل داخل حدود أوكرانيا، وإصرارهم على تلبية نداء المستغيثين من مختلف الجنسيات داخل أوكرانيا، وإخراجهم من مناطق النزاع وإنقاذ حياتهم.

وأكدت الوزيرة، أنها فخورة بشباب مصر الذي يؤكد دائمًا شهامة وشجاعة ومعدن المصريين، معربة عن فخرها أيضا بما قاموا به بدافع الإنسانية تجاه المصريين والجنسيات الأخرى سواء العربية أو غيرها من الجنسيات، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون كل يوم أروع الأمثلة في تعزيز الصورة الذهنية للدولة المصرية.

ومن ناحيتهم، أشاد الشباب بجهود وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، في متابعة الجالية المصرية والطلاب المصريين بأوكرانيا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، معربين عن فخرهم بتقدير الدولة المصرية لما قاموا به.

وأوضحوا أن أوجه المساعدة التي كانوا يقومون بها تتمثل في إنقاذ المواطنين وتقديم الدعم لهم سواء المادي أو الأدوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال لهم ليصلوا إلى الحدود وتعريفهم بالأماكن الآمنة والملاجئ التي سيحتمون بها والتواصل معهم بمساعدة الجالية المصرية والجالية العربية والشباب الأوكراني.