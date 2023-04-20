ستولتنبرج: حلف الناتو هو المكان الصحيح لأوكرانيا

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الخميس، إن "مكان أوكرانيا الصحيح هو داخل الناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة كييف، جمع ستولتنبرج مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت صحيفة "الجادريان" البريطانية.

وقال ستولتنبرج: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، فالمكان الصحيح لأوكرانيا هو في الأسرة الأوروبية الأطلسية، مكان أوكرانيا الصحيح هو الناتو".

وأضاف: "مع مرور الوقت، سيساعد دعمنا لأوكرانيا على تحقيق ذلك".

وتعهد الأمين عام بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، ذاكرا أن "الحلفاء في الناتو دربوا عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وقدموا 65 مليار يورو مساعدات عسكرية لكييف"، وفق الصحيفة.

وأفاد موقع "كييف اندبندنت" المحلي في تغريدة على تويتر، بأن ستولتنبرج وصل صباح اليوم العاصمة كييف.

ونشر الموقع صورا لأمين عام الحلف وهو يلقي التحية على الجنود في ساحة "سانت مايكل" وسط العاصمة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام الحلف منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.