مسئول نقابي سوداني: خروج 60 مستشفى عن الخدمة بسبب الحرب

أعلن مسئول نقابي سوداني، اليوم الخميس، خروج 60 مستشفى عن الخدمة أغلبها في وسط الخرطوم بسبب الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ يوم السبت الماضي.



وكشف سكرتير النقابة التمهيدية للأطباء في السودان عطيه عبدالله، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم، عن إطلاق اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان مبادرة لتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية لتقديم الخدمات الصحية للسودانيين في الأحياء.



وأشار إلى أنهم سيعملون على إجلاء المرضى إلى تلك المراكز الأمنة بعد خروج 60 مستشفى خاص وحكومي عن الخدمة وإجلاء المرضى منها، مؤكدا أن المبادرة ستتم بالتعاون مع المجتمع المحلي.



وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم ذكرت إحصائية للمستشفيات الخاصة والحكومية التي خرجت عن الخدمة والتي قدرتها بـ 17 مستشفى.



ويعاني السودانيون من أزمة حقيقية في الوصول إلى المستشفيات بعد أن تعرض عدد منها إلى القصف خاصة المستشفيات التي توجد بالقرب من القصر الرئاسي والقيادة العامة.