وست هام يهزم جينت برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري المؤتمر

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لحق فريق ويستهام الإنجليزي اليوم الخميس، بفريقي فيورنتينا الإيطالي والكمار الهولندي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت جولة إياب دور الثمانية اليوم فوز ويستهام على جينت البلجيكي 4 / 1 ،والكمار على أندرلخت البلجيكي 4 / 1 بضربات الجزاء الترجيحية، وهزيمة بطعم الفوز لفيورنتينا أمام ليخ بوزنان البولندي 2 / 3 .

وكان ويستهام قد تعادل مع جينت ذهابا 1 / 1، وبذلك تأهل ويستهام إلى الدور قبل النهائي فائزا بنتيجة إجمالية 5 / 2 .

وسجل الأهداف الأربعة لويستهام، ميشيل أنطونيو (الهدفان الأول والرابع) ولوكاس باكيتا وديكلان رايس في الدقائق 37 و55 و58 و63 ، وجاء هدف باكيتا من ضربة جزاء. وجاءت رباعية ويستهام ردا على هدف تقدم به جينت في الدقيقة 26 وسجله هوجو كويبيرس.

وفي وقت سابق اليوم، تأهل فريق فيورنتينا إلى الدور قبل النهائي رغم هزيمته على ملعبه أمام ليخ بوزنان البولندي 2 / 3 .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فيورنتينا 4 / 1 وبذلك يتأهل الفريق الإيطالي إلى المربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 6 / 4 .

وتقدم ليخ بوزنان بثلاثة أهداف سجلها أفونسو سوزا وكريستوفر فيلدي وأرتور سوبيتش في الدقائق التاسعة و64 و69 ، وجاء هدف فيلدي من ضربة جزاء.

بعدها رد فيورنتينا بهدفين سجلهما ريكاردو سوتيل وجايتانو كاستروفيلي في الدقيقتين 78 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وتأهل الكمار للمربع الذهبي بعدما تغلب على ضيفه أندرلخت 4 / 1 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم.

وتقدم الكمار على أندرلخت في مباراة الإياب اليوم بهدفين سجلهما فانجيليس بافليديس في الدقيقتين الخامسة و14، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أندرلخت 2 / صفر وبذلك تعادل الفريقيان 2 / 2 في مجموع المباراتين.

واستمرت المواجهة اليوم لوقت إضافي لم يسفر عن جديد ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز الكمار 4 / 1 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.