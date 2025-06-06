شركة ستارلينك تحصل على رخصة هامة لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الهند

قال مسئول رفيع في الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إن بلاده منحت رخصة هامة لشركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك، مما يمنح الشركة الموفرة لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية خطوة أقرب لإطلاق خدمات الإنترنت التجارية في البلاد.

وأوضح المسئول الذي لديه معرفة مباشرة بالموضوع في وزارة الاتصالات: "نعم، تم منح الرخصة." ورفض المسئول الكشف عن هويته بدعوى أنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومات علنا بعد.

يأتي منح هذه الرخصة في وقت يواجه فيه ماسك نزاعا علنيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يهدد عقودا تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بين ستارلينك والحكومة الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد التقى ماسك في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، حيث ناقش الاثنان خطط الشركة المتأخرة منذ فترة طويلة في الهند.

في مارس الماضي، وقعت شركة ستارلينك اتفاقين مع أكبر شركتين للاتصالات في الهند هما - ريلاينس جيو وبهارتي إيرتيل - لتوفير خدمات عملاق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الأمريكي إلى الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم.