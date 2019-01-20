أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه سيعقد بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعا "عن بعد" مع كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل لبحث الوضع في السودان وضرورة وقف الحرب الدائرة بالبلاد.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، "غداً بعد الظهر اجتمع عن بعد مع أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ‎موسى فكي، والممثل الأعلى الأوروبي ‎جوزيب بوريل لبحث الوضع في ‎السودان".

وأضاف أبو الغيط "عمل دولي إقليمي منسق لإيصال رسائل واضحة بضرورة وقف الحرب الدائرة في السودان فوراً".