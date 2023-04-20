 بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:22 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 9:22 م

وصلت بعثة فريق الرجاء المغربي، إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة العودة في المغرب بعد أسبوع واحد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي على «فيسبوك»، صور بعثة الفريق من مطار القاهرة، معلقا عليها: «هنا القاهرة».

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي، من المركز الثاني في دور المجموعات، بينما تصدر الرجاء المغربي مجموعته.

 


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