نشر الجيش السوداني، لقطات تُظهر مواجهات عنيفة بين عناصره وقواته الدعم السريع التي تقرر حلها واعتبارها مليشيا متمردة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نشر الجيش السوداني لقطات توثق مواجهات تخوضها الفرقة الخامسة مشاة هجانة في ولاية الأبيض، وقال الجيش إن قواته "سحقت متمردي الدعم السريع" اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القوات المسلحة السودانية، باستقرار الموقف العملياتي على الأرض، مشيرة إلى تراجع حدة هجمات المليشيا المتمردة - في إشارة إلى قوات الدعم السريع - على محيط القيادة العامة.

وقال بيان للجيش السوداني، عصر الخميس، إن القوات الجوية وجَّهت ضربات مركزة على أرتال عسكرية لمن وصفته بـ«العدو»، كانت في طريقها إلى الخرطوم على طريقي التحدي و طريق بارا.

وأضاف البيان أنه نتيجة الضربة الجوية تم تدمير كامل القوتين وحوالي مئة عربة بكامل تجهيزاتها.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.