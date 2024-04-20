شهدت محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، يوم الجمعة 19 أبريل، اجتياحا واسعا هو الـ21 من نوعه خلال فترة ما بعد "طوفان الأقصى" لتبدو المدينة وكأنها الهدف الأول لجنود الاحتلال وجرافاته؛ رغبة في تدميرها تحديدا عن سائر مدن الضفة الغربية، ما يطرح تساؤلات عن مدى أطماع الاحتلال في السيطرة على طولكرم، ومدى مخاوف الاحتلال من تصاعد حدة المقاومة بمخيمي المدينة نور شمس ومخيم طولكرم.

وتسرد جريدة "الشروق"، نبذة عن مدينة طولكرم ما يجعلها مطمعا توسعيا للاحتلال، وتهديدا على سيادة الاحتلال؛ بسبب كثافة تواجد المقاومة بها.

• طولكرم على خط النار

وتصدت مدينة طولكرم لـ21 اجتياحا شاملة بالجرافات والآليات خلال شهور من عملية "طوفان الأقصى"، بينما استخدم الاحتلال في تلك المدينة لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، الغارات الجوية والقذائف الصاروخية خلال الاشتباك مع مقاومتها.

وتصاعدت حدة الاجتياحات بالمدينة خلال ديسمبر الماضي بـ6 اجتياحات تركزت في نهاية الشهر وكانت بداية شن طيران الاحتلال المسير غارات عسكرية لقتل المقاومين.

وشهد يناير، أعنف الاجتياحات من نوعها إذ تسبب اجتياحان في الأسبوع الأول من الشهر بمعدلات دمار غير مسبوقة في مخيمي نور شمس وطولكرم.

• مطمع استيطاني

بين المركز الفلسطيني للإعلام، أن طولكرم تمثل تهديدا على استقرار الاحتلال إذ لا يفصلها سوى 14 كيلومترا عن الساحل المحتل الذي يضم أغلبية المستوطنين، وقلب الصناعة للاحتلال في المنطقة بين حيفا وعسقلان.

وذكر موقع "رؤيا" التنموي، أن طولكرم تعد مطمعا للمستوطنين لسببين أولهما قربها من الساحل المحتل ما يسهل على المستوطنين الانتقال إليها مع قربهم من أماكن العمل بالساحل المحتل.

وأضاف الموقع، أن طولكرم تمتاز ببيئة خصبة تجذب المستوطنين الراغبين بالأنشطة الزراعية.

• طولكرم في قلب مخططات التقسيم

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن 5 مسئولين فلسطينيين سعي الاحتلال في توسيع الطوق الاستيطاني جنوبي وشرقي طولكرم؛ لفصلها عن مدن جنوب ووسط الضفة الغربية، وفصل طولكرم عن نابلس المتاخمة لها شرقا ليستحيل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بالضفة الغربية.

• كتيبة طولكرم تهديد للاحتلال

شهدت طولكرم في مارس 2022 نشأة كتيبة طولكرم وهي اتحاد بين سرايا القدس وكتائب القسام وشهداء الأقصى، وكان للكتيبة سلسلة عمليات عنيفة في الشهور السابقة لطوفان الأقصى استهدفت خلالها المستوطنات الـ3 الجاثمة على أرض طولكرم ما دعا جيش الاحتلال لمحاولة تحجيم انتشار الكتيبة.