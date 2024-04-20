اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة تسعة جنود منذ بداية اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وتحدث جيش الاحتلال، في بيان، عن قتل عشرة أشخاص وصفهم بـ"المسلحين" فيما اعتقل ثمانية آخرين، خلال العملية المستمرة في مخيم نور شمس.

ونشرت جيش الاحتلال مقاطع مصورة لعملية الاقتحام التي نفذها في المخيم.

לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פועלים למעלה מ-40 שעות במבצע לסיכול טרור במרחב נור א-שמס במנשה; כוחות הביטחון חיסלו עשרה מחבלים, עצרו שמונה מבוקשים, חשפו מטענים, איתרו והחרימו אמצעי לחימה רבים



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جاء ذلك في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزادت وتيرة الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.