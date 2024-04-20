 فيديو.. جيش الاحتلال يعترف بإصابة 9 من قواته في اقتحام مخيم نور شمس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. جيش الاحتلال يعترف بإصابة 9 من قواته في اقتحام مخيم نور شمس

أحمد علاء
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 3:24 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 3:24 م

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة تسعة جنود منذ بداية اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وتحدث جيش الاحتلال، في بيان، عن قتل عشرة أشخاص وصفهم بـ"المسلحين" فيما اعتقل ثمانية آخرين، خلال العملية المستمرة في مخيم نور شمس.

ونشرت جيش الاحتلال مقاطع مصورة لعملية الاقتحام التي نفذها في المخيم.


جاء ذلك في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزادت وتيرة الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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