انفرد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم السبت، برقمين تاريخيين مع المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا متفوقًا على عصام الحضري ومحمد الشناوي.

أصبح مصطفى شوبير أول حارس في تاريخ النادي الأهلي يحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، محطمًا رقم زميله محمد الشناوي صاحب الـ5 مباريات «كلين شيت»، متتالية، في دوري الأبطال الأفريقي.

كما أصبح مصطفى شوبير أول حارس مرمى في تاريخ النادي الأهلي يحافظ على نظافة شباكه خارج الديار في 4 مباريات متتالية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا متخطيًا عصام الحضري ومحمد الشناوي.

وتمكن شوبير من التصدي لـ27 تصوبية خلال 6 مباريات في المسابقة الأفريقية أي بمعدل 4.5 تصدٍّ في المباراة الواحدة، وبنسبة نجاح تصل لـ100 بالمائة.

وحصل شوبير في مباراة الأهلي ومازيمبي على تقييم 7.87 وفقًا لموقع «سوفا سكور» الشهير.

وخاض صاحب 24 عامًا 28 مباراة بقميص المارد الأحمر بالموسم الجاري في كافة المسابقات، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 16 منها.