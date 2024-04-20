تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في عابدين لجلسة 7 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين، لجلسة 18 مارس للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة، التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وبمواجهتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين، حيث تم ضبط 3 أشخاص وتبين أنهم ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وامرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيق وأحالت الي المحكمة المختصة.



