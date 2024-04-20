اعتقال 30 فلسطينيا يرفع عدد المتعقلين منذ 7 أكتوبر لنحو 8340

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس واليوم السبت، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث سيدات من القدس أفرج عنهن لاحقاً.

وقال بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات اعتقال طالت 15 مواطناً على الأقل بينهم أطفال وجرحى، جراء استمرار العملية العسكرية في المخيم منذ يومين، حيث لم يتسنّ التأكّد من كل أعداد المعتقلين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 8340، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وحملات الاعتقال تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.<