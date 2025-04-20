أتلتيكو مدريد يسقط مجددا ويبتعد عن حلم الليجا

تلقت آمال أتلتيكو مدريد في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ضربة قوية، بخسارته أمام مضيفه لاس بالماس (0/1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وسجل لاس بالماس هدف المباراة الوحيد، عن طريق خافيير مونيوز في الدقيقة 93.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد بهذه الهزيمة عند 63 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر برشلونة، الذي فاز في وقت سابق من اليوم على ضيفه سيلتا فيجو (4/3).

كما يبتعد أتلتيكو بفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب غدا مع أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع لاس بالماس رصيده إلى 32 نقطة، في المركز السابع عشر.