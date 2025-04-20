أشرف صبحي: إنجاز أبطال الكاراتيه تاريخي ويعكس تطور الرياضة المصرية

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هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر للكاراتيه بعد تصدرهم قمة ترتيب الدوري العالمي للكاراتيه الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 إلى 20 إبريل الجاري بمشاركة 384 لاعباً ولاعبة من 67 دولة حول العالم.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال المنتخب الوطني مؤكداً أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية والدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضيين

وتمكن أبطال مصر من حصد المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بعد الحصول على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و2 فضية و5 برونزية فيما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات بواقع 2 ذهب و2 فضة و5 برونز.

وحصد الميداليات الذهبية كل من طه طارق وزن فوق 84 كجم يوسف عماد وزن تحت 84 كجم عبد الله هشام وزن 75 كجم وهايدي هشام وزن فوق 68 كجم

أما الميداليتان الفضيتان فقد فاز بهما منة شعبان وزن فوق 68 كجم وزياد الغريب وزن تحت 60 كجم

في حين كانت الميداليات البرونزية من نصيب عمر عثمان وزن 84 كجم عبد الله ممدوح وزن 75 كجم ريم أحمد رمزي وزن تحت 50 كجم رحمة طلبة وزن 61 كجم ونورسين علي وزن 61 كجم

وأشاد الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة الإسباني أنطونيو سبينوس بالتنظيم المصري المميز للبطولة مشيراً إلى أن الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي نجح في تنظيم الحدث العالمي بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية

وكان وزير الشباب والرياضة قد استقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين كما قام سبينوس والوفد المرافق له بزيارة مدينة مصر الأولمبية والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية معرباً عن إعجابه الكبير بالبنية التحتية الرياضية الحديثة في مصر.