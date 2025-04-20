عضو باتحاد الصناعات عن أزمة «بـ لبن»: تشغيل 122 فرعًا بدون تراخيص رقم كبير جدًا

علق المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أزمة إغلاق فروع سلسلة بـ «لبن»، معربا عن استغرابه من وجود 122 منشأة تعمل بدون ترخيص.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON E»، إن أي منشأة تقدم أغذية يجب أن تلتزم باشتراطات محددة قبل السماح لها بمزاولة النشاط، تبدأ باشتراطات بنائية وبيئية، سواء كانت التراخيص صادرة من المحليات أو وزارة السياحة، مؤكدا أن المحال لا تحصل على التراخيص إلا بعد استيفاء الاشتراطات.

وعبر عن دهشته إزاء إعلان وزارة الصحة عن وجود 122 منشأة تابعة للسلسلة تعمل بلا تراخيص، قائلا: «أنا مستغرب أن عندي 122 منشأة ليس معها رخصة تشغيل، التي تتضمن الاشتراطات البيئية والصحية الأولية اللازمة لبدء النشاط أو العمل».

ووصف الرقم بأنه «كبير جدًا» لسلسلة واحدة، لا سيما إذا كانت تعمل منذ فترة تصل إلى أربع سنوات، موضحا أن المنشآت من المفترض ألا تمارس أي نشاط قبل الحصول على التراخيص.

وأضاف أن مسألة سلامة الغذاء داخل المحل، مثل طرق الحفظ وتواريخ الصلاحية، هي اختصاص وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية كمباحث التموين، وذلك بأخذ عينات للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها، إلا إذا كان هناك تلف واضح بالعين المجردة أو تاريخ صلاحية منته على العبوة.

وأشار إلى احتمالية وجود مشكلة في المصنع الذي يوزع المنتجات على الفروع، سواء تلوث أو عدم الصلاحية يشمل جميع المنتجات الموزعة على الفروع، موضحا أن قرار الغلق هو «إجراء احترازي» بسبب ثبوت عدم صلاحية جزء من المنتجات بعد الفحص.