احتجاجات واسعة في أمريكا ضد سياسات ترامب وترحيل المهاجرين

شارك آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت في يوم جديد من الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وتظاهر مئات الأشخاص أمام البيت الأبيض في واشنطن، واتهموا ترامب بالحكم بأسلوب استبدادي وترحيل الأجانب دون إجراءات قانونية مناسبة.



ورفعت لافتات كُتب عليها "لا للملك"، فيما ردد المتظاهرون شعارات مثل "أعيدوهم إلى الوطن"، في إشارة إلى المهاجرين الذين، من وجهة نظرهم، تم ترحيلهم بشكل غير قانوني.

وقالت امرأة من واشنطن إنها جاءت لأنها تشعر أن الاحتجاجات ضد ترامب في تزايد، وأرادت أن تكون جزءا منها.



فيما أوضح شاب أنه "إذا تم حرمان رجل مثل كيلمر أبريجو جارسيا، الذي تم ترحيله إلى السلفادور، من حقوقه، فعلينا أن نحذر من أن لا يُحرم مواطنون آخرون من حقوقهم قريبا".

وتم ترحيل أبريجو من قبل الحكومة دون محاكمة، رغم تمتعه بحماية قانونية قائمة.

كما خرجت مظاهرات أخرى في نيويورك، حيث تجمع مئات الأشخاص أمام مكتبة نيويورك العامة. ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد شهدت العديد من المدن الأخرى احتجاجات مماثلة.

وكانت أولى الاحتجاجات الوطنية الكبرى قد انطلقت قبل أسبوعين، عندما تظاهر عشرات الآلاف في عشرات الولايات.