الأعلى للإعلام يحفظ شكوتي الأهلي والزمالك أمام صدى البلد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، ولجنة التظلمات برئاسة سامي الشريف، أستاذ الإعلام.

وصدرت هذه القرارات خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي الماضي، وفيما يخص البرامج الرياضية، فقد تقرر:

أولًا: في ضوء ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر جمهور النادي الإسماعيلي من النقل التليفزيوني لمباراة فريق النادي لكرة القدم مع الاتحاد السكندري بتاريخ 10 أبريل الجاري، وحرصًا من المجلس على مشاعر جماهير النادي العريق وجه بسرعة الفحص الفني للعمل وبناءً على ما تبين من بذل المختصين بنقل المباراة العناية الفنية المعتادة، قرر المجلس حفظ الأوراق.

ثانيًا: حفظ الشكاوى المقدمة من نادي الزمالك والنادي الأهلي بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج ملعب البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، بتاريخ 22 مارس 2025، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقة من خلوها من أية مخالفات.

ثالثًا: رفض تظلم قناة «صدى البلد» من قرار المجلس بشأن ما تضمنته حلقة برنامج الماتش المذاعة بتاريخ 11 مارس 2025.

وكان الأهلي والزمالك قد تقدما بشكوى رسمية بشأن ما ورد في إحدى حلقات البرنامج الرياضي على قناة صدى البلد، بالسخرية من احتمالية تعاقد الأهلي مع حسين لبيب، رئيس الزمالك.