هايدي هشام تتوج بذهبية رابعة في الدوري العالمي للكاراتيه

فازت هايدي هشام بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكاراتيه في الصالة المغطاة لاستاد القاهره الدولي.

وتغلبت هايدي هشام علي مواطنتها منة شعبان في المباراة النهائية للبطولة في وزن فوق 68 كجم.

بذلك، ارتفع عدد الذهبيات الي اربع ميداليات ذهبية.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.