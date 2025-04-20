أمريكا: المحادثات النووية مع إيران أحرزت تقدما جيدا جدا

أعلن مسؤول أمريكي أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أجرى اليوم السبت مناقشات "مباشرة وغير مباشرة" مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روما.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة اجتماع دبلوماسي خاص، إن الاجتماع الذي عُقد في السفارة العُمانية أحرز "تقدما جيدا جدا" في المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، وأن الجانبين اتفقا على عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرّحوا في وقت سابق بأنه ستكون هناك محادثات فنية في عُمان خلال الأيام المقبلة، وأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقيان مجددا في 26 أبريل.

وقال عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي إن "المحادثات جرت في أجواء بنّاءة، ويمكنني القول إنها تمضي قدما. آمل أن نكون في وضع أفضل بعد المحادثات الفنية."

وأضاف: "لقد نجحنا هذه المرة في التوصل إلى فهم أفضل لنوع من المبادئ والأهداف."

وفي حين قالت الولايات المتحدة إن المحادثات شملت مناقشات مباشرة وغير مباشرة، وصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها كانت غير مباشرة، على غرار تلك التي جرت الأسبوع الماضي في مسقط، حيث كان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي يتنقل بين الجانبين في غرف منفصلة.