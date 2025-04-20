إندونيسيا: مسيرة سلمية مؤيدة لفلسطين أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا

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انتشر 332 فردًا مشتركا من أفراد الأمن؛ لتأمين مظاهرة سلمية نظمها تحالف الشباب الإندونيسي من أجل فلسطين وتحالف الطلاب المسلمين الإندونيسيين لدعم فلسطين أمام سفارة الولايات المتحدة في جاكرتا اليوم الأحد.

وقال رئيس شرطة مترو وسط جاكرتا سوساتيو بورنومو كوندرو: "لقد نشرنا 332 فردًا مشتركًا"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأكد أن جميع أفراد الأمن غير مسلحين، وأعطى الأولوية للنهج الإنساني والمهني في تسهيل حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم.

وأكد أن أيا من رجال الشرطة لم يحمل أسلحة نارية.

وحث سوساتيو، المتظاهرين أيضًا على الحفاظ على النظام وتجنب الاستفزاز.

وأضاف: "نرحب بكم للتعبير عن تطلعاتكم بأسلوب مهذب ومنظم حتى تمضي المظاهرة بسلام".