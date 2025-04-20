وزير خارجية إيران يحذر من التسرع في تقييم نتائج محادثات مع أمريكا

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من التوصل إلى استنتاجات متسرعة وتوقعات غير واقعية بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي في مسقط الأسبوع القادم.

وقال عراقجي، عقب الجولة الثانية من المحادثات في روما مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف: "لا توجد هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل أو التشاؤم في هذه المرحلة". حسب صحيفة "اعتماد" الإيرانية.

وأكد عراقجي أن "طهران تتبع نهجا تدريجيا في المحادثات".، وأن " التوقعات ينبغي أن تظل واقعية، ولن تظهر النتائج إلا في الجولات اللاحقة".

وعقب الاجتماعات التي جرت في روما، اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات الفنية، الأربعاء، وعقد جولة سياسية ثالثة مطلع الأسبوع المقبل، وكلتاهما في العاصمة العمانية.

ومن المنتظر أن تركز المفاوضات الفنية بشكل أساسي على تخصيب اليورانيوم، الذي يعد من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تقول طهران أنه مستعدة للعودة إلى الحد الأعلى المتفق عليه، ولكن بشرط رفع العقوبات الاقتصادية في المقابل.

وتطالب إيران أيضا بضمانات تكفل استمرارية أي اتفاق مستقبلي، وترفض التخلي الكامل عن التكنولوجيا النووية، في المقابل، يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ضرورة منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية.