الإثنين 20 أبريل 2026 10:34 ص القاهرة
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تصاعد حدة التوتر في مضيق هرمز

أمستردام - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 10:21 ص

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، بشكل كبير اليوم الاثنين، بعدما تراجعت إيران عن قرار إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي بورصة أمستردام، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي (تي تي إف) بواقع نحو 6% لتصل إلى 41.02 يورو (48.26 دولار) للميجاوات في الساعة.

ومطلع الأسبوع، سحبت إيران إعلانها السابق بإعادة فتح مضيق هرمز وكثفت العمل العسكري الذي استهدف السفن في المنطقة.

وزادت التوترات جراء الحصار البحري الأمريكي في المضيق.

وهاجمت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، سفينة شحن إيرانية وصادرتها. واتهم الجيش الإيراني واشنطن بـ"القرصنة المسلحة" وتعهد بالرد.

وأدت الحرب في إيران وغلق المضيق التجاري الحيوي الذي يستخدمه منتجو الطاقة الخليجيون إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى 74 يورو للميجاوات في الساعة في مارس.

وقبل اندلاع الصراع، بلغت الأسعار حوالي 31 يورو للميجاوات في الساعة.

