الصين تجري مناورات في غرب المحيط الهادئ

أرسلت الصين، مجموعة من السفن الحربية للقيام بمناورات في غرب المحيط الهادئ، في خطوة تتزامن مع مشاركة اليابان لأول مرة في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة والفلبين، مما يبرز تصاعد التوترات بين طوكيو وبكين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن البحرية الصينية أرسلت قوة مهام بحرية بقيادة المدمرة باوتو للعبور بين جزيرتي امامي اوشيما ويوكواتي وإجراء تدريب في غرب المحيط الهادئ، وفقا لبيان أصدرته قيادة المسرح العملياتي الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وتأتي المناورات الصينية بعد أيام من انتقاد بكين لطوكيو لإرسالها سفينة حربية عبر مضيق تايوان.

وتهدف المناورات، لاختبار القدرات العملياتية للقوات في أعالي البحار، بحسب بيان القيادة التي صنف المناورات على أنها تدريب رويتي لا يستهدف أي دولة أو هدف.