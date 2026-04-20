تنفيذ 108 قرارات إزالة وتشميع خلال حملة موسعة بالعاشر من رمضان

شن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة برئاسة المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز، والمشرف على جهاز الحدائق؛ وذلك لإحكام الرقابة على الأحياء السكنية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس النسق العمراني أو تُخل بالاستخدامات المقررة.

واستهدفت الحملة الأحياء التاسع (الأوروبي)، والحادي عشر (الفيروز)، والثالث عشر (اليوناني) والموقف الجديد، وأسفرت عن تنفيذ (108) قرارات إزالة وغلق وتشميع لعدد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي والمحلات المخالفة، التي ثبت استخدامها في أنشطة غير مرخصة أو بالمخالفة للاشتراطات البنائية، بجانب إزالة التعديات ورفع الإشغالات بالكامل.

وشملت أعمال الحملة غلق وتشميع وحدات سكنية تم تغيير نشاطها إلى تجاري بالمخالفة، وتشميع محلات تعمل بدون ترخيص، فضلًا عن إزالة تعديات على قطع أراضٍ واستردادها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع داخل الكتل السكنية.

وشاركت في الحملة إدارات "الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية"، في نموذج متكامل يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة التنسيق بينها.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف الحملات الميدانية بالمدن الجديدة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مع تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان استدامة الانضباط.

وأكد رئيس الجهاز، أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بكل أنحاء المدينة، مشددًا على أن التعامل يتم وفقًا للقانون دون استثناء، وأنه لن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس المظهر الحضاري، حفاظًا على النسق العمراني وتعزيزًا لقيم الالتزام.