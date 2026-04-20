الإثنين 20 أبريل 2026 2:07 ص القاهرة
مستشفى المنيا الجامعي تنقذ 7 مصابين بطلقات نارية في حالات حرجة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:43 ص

نجحت الفرق الطبية بمستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي في إنقاذ 7 مصابين بطلقات نارية، بينهم حالة خطيرة جراء إصابة بالغة في الرقبة.

وكشف بيان صادر عن المستشفى اليوم أنه تم إجراء جراحة دقيقة للمصاب محمد سيد، الذي كان في حالة حرجة، ليعود إلى الحياة بفضل الله، ثم جهود الفريق الطبي المتكامل بقيادة الدكتور طارق عبد المنعم، والدكتور مصطفى عبد الغني، والدكتور أحمد سيد، والدكتورة أميمة شحاتة، والدكتور عثمان أبو السباع، والدكتور عبد الرحمن عفيفي، والدكتورة همت تامر، والدكتور إيرون أشرف، والدكتور جرجس سعد، والدكتور محمود ماهر، وفريق تمريض العناية المكوَّن من: نور الدين بدر شاهين، وأحمد جمال، وإبراهيم محمد محمود، وعامر ضاحي عامر.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية في خدمة المواطن المنياوي بكل إمكاناتها.


