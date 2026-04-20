الرئيس البرازيلي يعلن في ألمانيا اهتمام بلاده بشراء أربع فرقاطات إضافية طراز تامانداريه

أبدت البرازيل اهتمامها بالحصول على أربع فرقاطات إضافية من طراز تامانداريه، القائمة على التكنولوجيا الألمانية من منصة "ميكو" التابعة لشركة "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية.

ويجري حاليا بناء أربع فرقاطات من هذا النوع في البرازيل.

وقال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا خلال خطاب أمام رجال أعمال في معرض هانوفر الصناعي:" نحقق اليوم تقدماً في الجهود الرامية إلى شراء أربع وحدات إضافية".

وأضاف لولا أن ذلك يفتح المجال أمام تعميق حضور ألمانيا في القطاعات الاستراتيجية لإعادة التصنيع في البرازيل، ولفت الرئيس اليساري إلى وجود محادثات بشأن مجالات استراتيجية أخرى، مثل المركبات المدرعة، والدفاع الجوي، والطائرات المسيّرة.

وتحدث الرئيس البرازيلي أيضاً عن اتفاق خاص بالذكاء الاصطناعي تم توقيعه في هانوفر، معتبراً أنه يشكل محطة مهمة للتطوير المشترك للتكنولوجيا والشراكات الجديدة.

وتعد منصة "ميكو" مفهوماً معيارياً للسفن الحربية جرى تطويره في الأصل في ألمانيا، ويتيح تجهيز السفن بصورة مرنة بأنظمة مختلفة من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة المهام. وقد صُمم البرنامج تحديداً بوصفه مشروعاً لنقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعة في البرازيل.

وبلغت قيمة الاتفاق الخاص ببناء أول أربع فرقاطات في البرازيل نحو ملياري يورو.