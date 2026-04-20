سحب برطمانات لأطعمة الأطفال من دول بوسط أوروبا بسبب ثبوت تلوث عينات بسم الفئران

سحبت دول بوسط أوروبا طعاما للأطفال من المتاجر اليوم الاثنين، عقب اكتشاف تلوث بعض برطمانات الأطعمة لشركة هيب بسم الفئران.

وطالبت وزيرة الصحة النمساوية أولياء الأمور والحضانات ومراكز الرعاية النهارية بتوخي أقصى درجات الحذر لدى إطعام الأطفال من أطعمة هيب.

وقد استدعت الشركة بعض من برطماناتها بسبب ثبوت تلوث عينات في النمسا وسلوفاكيا والتشيك بسم فئران.

وتعتقد السلطات، بحدوث تلاعب في برطمانات أغذية الأطفال بالجزر والبطاطس، المخصصة للأطفال البالغين من العمر 5 أشهر، التي تزن 190 جراما ويتم بيعها في متاجر سبار في النمسا، وقد تم تسجيل إيجابية أول عينة أمس الأول السبت.

وقالت السلطات النمساوية، اليوم الاثنين، إنها تبحث عن برطمان ثان ربما يكون ملوثا.

وقالت وزيرة الصحة النمساوية كورينا شومان لوكالة الأنباء النمساوية، "إنه لأمر مقلق للغاية أن يكون هناك شخص على استعداد لتعريض صحة رضع للخطر من أجل دوافع إجرامية".

وفي جمهورية التشيك، ثبت تلوث برطمانين يحتويان على منتجات هيب بالسم في متجر بمدينة برنو.

وقالت الشركة ومقرها هيب، إنه بجانب التشيك، تم اكتشاف برطمانات ملوثة في سلوفاكيا.

وأكدت شرطة سلوفاكيا، إنها تحقق في برطمانات مشتبه بها في متجر بمدينة دوناجسكا ستريدا.