لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن تؤكد اعتماد تنظيم إعادة العالقين اليمنيين في الخارج 

أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن اليوم الأربعاء اعتماد بروتوكول خاص بتنظيم إعادة العالقين اليمنيين في الخارج، وفق الضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية والوقائية المتوافقة مع المعايير الدولية.

وقالت اللجنة، التابعة للحكومة الشرعية، في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إنها مستعدة لتنظيم إعادة العالقين اليمنيين في الخارج عبر جميع المنافذ بما فيها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، والتنسيق مع الأمم المتحدة وجميع المنظمات والجهات المختصة في سبيل التخفيف من معاناة اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

وأوضحت ان إعادة العالقين اليمنيين تتضمن البروتوكول المعتمد "والمعايير الخاصة بإعادة العالقين وطرق ونظام إعادتهم من خلال اللجنة بالتنسيق مع السفارات اليمنية، والسلطات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية".

وتابعت: "يتضمن البروتوكول ضوابط استقبال العالقين والتأكد من سلامتهم إما عبر الفحص بجهاز البي سي آر لدى السلطات الصحية في الدول القادمين منها، وإخضاعهم للحجر المنزلي، أو إجراء الفحوصات بذات الآلية في منافذ الوصول وإخضاعهم للحجر الصحي للمدة الزمنية المعتمدة وفق المعايير العالمية".

وسجلت اليمن حتى الآن 168 حالة مؤكدة بالإصابة بكورونا، منها 29 حالة وفاة وسبعة متعافين.