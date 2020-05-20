قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن تقرير وزارة الصحة الصادر يوم الثلاثاء عن إصابات فيروس كورونا التي تجاوزت الـ700 حالة خلال 24 ساعة في مصر ينذر عن مؤشر خطير، مؤكدة أن الأخطر عدم التزام الناس وعدم استشعار الخطر الحقيقي لانتشار كورونا.

أضافت في برنامج «كل يوم» الذي تقدمه على قناة «إكسترا نيوز»: «أنا بصراحة تعبت، كوني إني كل يوم أنا وزمايلي والدولة والمسؤولين، يا إخوانا كورونا مش بتفرق لا في مناصب ولا شخصية اجتماعية كورونا تقول مش هروحلها ولا شخصية عامة تقول أنا مش هروحلها ولا شخص عادي، في الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية اتصاب، وفي كمان المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، اتصاب ربنا يشفيهم يارب وكل مصاب».

تابعت: «مش دا علشان مثلا أخويا ودا صديقي ودا حبيبي مش هيعديني، يا جماعة الكورونا ملهاش علاقة بالقرابة ولا الصداقة.. اللي عايز يسافر مفيش مشكلة يسافر يقعد في بيته مع أهله، ناسيين إن في كورونا وفاكرين بس إن في عيد، خليكوا فاكرين لم ترجعوا هتحصل كارثة هيكون في كارثة».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة؛ ما يصل بإجمالي عدد الإصابات إلى 13484 وعدد حالات الوفاة إلى 659.

