ريال مدريد يترقب أزمة تشيلسي لاقتناص إنزو فرنانديز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يراقب عن كثب الأزمة القانونية التي يمر بها تشيلسي الإنجليزي، تمهيدًا للتحرك نحو ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب خط وسط الفريق اللندني.

وذكرت صحيفة «ديفنسا سنترال» أن إدارة النادي الملكي تعتبر إنزو خيارًا مثاليًا لتعزيز وسط الميدان، خصوصًا بعد رحيل الثنائي التاريخي توني كروس ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن الميرنغي يتابع تطورات التحقيقات الخاصة بتشيلسي، بعدما وُجهت للنادي اللندني 74 تهمة متعلقة بانتهاكات مالية وقعت بين عامي 2009 و2022، ما قد يجبر البلوز على بيع بعض نجومه لتجنب العقوبات.

يُذكر أن إنزو فرنانديز، صاحب الـ23 عامًا، انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة ضخمة جعلته أحد أغلى لاعبي الوسط في العالم.