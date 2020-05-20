ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 184 بينها 30 حالة وفاة

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في عموم اليمن، إلى 184 حالة إصابة مؤكدة- بعد تسجيل13 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية-بينما بلغ عدد الوفيات 30 حالة .

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء إنه بهذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 180 حالة، بينها 29 حالة وفاة وخمس حالات تعافي.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت رسميا خلال الأيام الماضية رصد أربع حالات اصابة بكورونا في المناطق الخاضعة لسلطتها، بينها حالة وفاة واحدة، وحالتي تعافي.

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة أنصار الله الحوثية، بإخفاء العدد الحقيقي لحالات الإصابة بوباء كورونا خصوصا في العاصمة صنعاء، فيما ينفى الحوثيون ذلك.

وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في نيسان/6أبريل الماضي.